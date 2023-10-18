У Польщі 5-річний хлопчик загинув від ножових поранень внаслідок нападу чоловіка на групу дошкільнят

У Познані (захід Польщі) чоловік з невідомих причин у середу вранці напав з ножем на групу дошкільнят, які були на прогулянці разом з вихователями.

Унаслідок отриманих різаних ран помер 5-річний хлопчик, передає RMF24.pl.

За інформацією видання, чоловік старшого віку підбіг до групи дітей, які були на прогулянці в місті. Він почав кричати, що всіх повбиває, погрожував їм, а згодом витягнув ніж і вдарив ним у груди 5-річного хлопчика, який ішов в кінці групи. Після цього він утік з місця злочину. Хлопчика у важкому стані доправили до лікарні, але лікарі не змогли врятувати йому життя.

Зловмисника затримала поліцейська, яка у той час перебувала поза службою. Як з’ясувалося, злочин скоїв 71-річний Здзіслав Ц., який раніше не був відомий поліції. Він мешкав неподалік дитсадка. Утім, поліція не має жодних даних, які б свідчили, що чоловік знав раніше загиблу дитину чи її батьків.