У полоні РФ перебуває понад 50 українських солдатів віком до 20 років

У російському полоні перебуває більш як 50 українських солдатів строкової служби віком 19-20 років.

Про це розповіла голова громадської організації «Вояцький Визвіл» Наталія Єпіфанова під час пресконференції в Укрінформі на тему: «Полонені й зниклі безвісти українці. Проблеми повернення. Шляхи вирішення».

«У російському полоні перебуває більше 50 українських строковиків. Про них мало що відомо. Це хлопці, яким виповнилося 19-25 років уже в полоні», – сказала вона.

Єпіфанова наголосила, що українській владі потрібно докласти максимум зусиль, щоб «вигризти українських полонених з лещат ворога». Зокрема, потрібно створити державну політику повернення з Росії військовополонених і цивільних заручників.