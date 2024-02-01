У полі під Харковом знайшли частину російської ракети Х-22

Частину російської ракети Х-22 знайшли у полі на Харківщині.

Про знахідку ракети за майже мільйон доларів повідомив начальник Слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

“Головну частину нерозірваної ракети знайшли неподалік траси Київ-Харків-Довжанський. Це територія Коломацької громади, на місці вже працюють слідчі та вибухотехніки. Залишки ракети охороняє поліція, після огляду їх вивезуть та знешкодять працівники ДСНС. Як та коли ця недешева зброя опинилася в полі, ще будемо з’ясовувати”, — написав він.