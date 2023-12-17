У Пісочині під Харковом чоловік впав в ополонку і загинув

Поліція розслідує обставини смерті чоловіка у селищі Пісочин під Харковом.

Повідомляється, що біля ставка постраждалий впав в ополонку. Самостійно вибратись звідти він не зміг.

“Подія сталася 16 грудня близько 2:00. Попередньо встановлено, що 62-річний чоловік перебував біля ставка, впав та зісковзнув в ополонку. Вибратися звідти він не зміг”, – йдеться у дописі поліції в телеграм.

На місці працівники поліції та ДСНС вилучили з водойми тіло 62-річного загиблого. При попередньому огляді слідів насильницької смерті не виявлено.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».