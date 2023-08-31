У перший день осені в більшості областей пройдуть короткочасні дощі

Короткочасні дощі та грози очікуються в ніч на 1 вересня в південній частині, центральних і більшості північних областей України, а вдень у п’ятницю – в усій Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Київської областей.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується переважно північно-західний (у східних областях – південно-східний), 5-10 м/с; в окремих районах центральних і південних областей град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях 10-15°, на решті території 14-19°, у південній частині до 23°; удень 21-26°, на півдні та сході країни 27-32°; у Карпатах вночі 7-12°, удень 13-18°.

У Києві 1 вересня вночі короткочасний дощ, гроза; удень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, удень близько 25°.

У суботу, 2 вересня, вдень у західних областях України місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, удень 22-27°; у південних і східних областях вночі 15-20°, удень 26-31°.

У Києві – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 24-26°.