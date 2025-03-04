Політика

У Пентагоні спростували припинення кібероперацій проти РФ, — Bloomberg
4 Березня 2025 09:04
читать на русском →
Будівля Міноборони США (Пентагон) / Фото: AP
Будівля Міноборони США (Пентагон) / Фото: AP

Пентагон спростував повідомлення про те, що міністр оборони США Піт Гегсет нібито наказав зупинити наступальні кібератаки проти Росії.

Як пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони США, жодних подібних вказівок не було.

Раніше видання The Record повідомило, що Гегсет нібито наказав Кіберкомандуванню США припинити будь-яке планування наступальних операцій проти Росії. Цю інформацію підхопили Washington Post і New York Times, посилаючись на власні джерела.

Новина викликала обурення серед демократів, зокрема лідера сенатської меншості Чака Шумера. У ЗМІ припускали, що можливе припинення кібератак могло бути частиною спроби підштовхнути Росію до переговорів щодо завершення війни.

Пентагон відмовився коментувати попередні повідомлення, наголосивши лише, що головним пріоритетом для Гегсета є безпека американських військових.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Березня 2025 06:51

Трамп заморозив військову допомогу Україні, – Bloomberg 
4 Березня 2025 09:10

Росія атакувала Україну майже сотнею дронів
4 Березня 2025 08:27

Європейські країни узгоджують кроки щодо конфіскації 200 млрд євро російських активів, – FT
4 Березня 2025 07:58

У Сизрані дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
4 Березня 2025 07:08

Нічна атака на Одесу: постраждали люди та енергетична інфраструктура
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки