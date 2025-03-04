У Пентагоні спростували припинення кібероперацій проти РФ, — Bloomberg

Пентагон спростував повідомлення про те, що міністр оборони США Піт Гегсет нібито наказав зупинити наступальні кібератаки проти Росії.

Як пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника Міноборони США, жодних подібних вказівок не було.

Раніше видання The Record повідомило, що Гегсет нібито наказав Кіберкомандуванню США припинити будь-яке планування наступальних операцій проти Росії. Цю інформацію підхопили Washington Post і New York Times, посилаючись на власні джерела.

Новина викликала обурення серед демократів, зокрема лідера сенатської меншості Чака Шумера. У ЗМІ припускали, що можливе припинення кібератак могло бути частиною спроби підштовхнути Росію до переговорів щодо завершення війни.

Пентагон відмовився коментувати попередні повідомлення, наголосивши лише, що головним пріоритетом для Гегсета є безпека американських військових.