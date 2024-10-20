Суспільство

У новозеландському аеропорту запровадили ліміт на прощальні обійми
20 Жовтня 2024 17:25
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курйоз
Напис на вказівнику: «Максимальний час обіймів 3 хвилини. Для більш теплих прощань скористайтеся парковкою» / Фото CNN

Аеропорт Дунедіна в Новій Зеландії викликав дебати в усьому світі через новий знак, що встановлює трихвилинне обмеження на обійми в зоні висадки пасажирів, з доповненням «для більш теплих прощань, будь ласка, використовуйте парковку».

Як пише CNN, деякі коментатори вірусного посту у Facebook обурені запровадженням комендантської години для обіймашок, а інші дивуються з того, що в аеропорту взагалі є зона безоплатної посадки з огляду на загальне зростання зборів і штрафів.

Генеральний директор аеропорту Данедін Деніел Де Боно висловився на цю тему в інтерв’ю новозеландському радіо RNZ. Назвавши аеропорти «осередками емоцій», він навів дані дослідження, згідно з якими 20-секундних обіймів достатньо, щоб отримати сплеск «гормону любові» окситоцину, і стверджував, що швидке переміщення клієнтів дає змогу більшій кількості людей отримати більше обіймів.

На парковці аеропорту Данедіна, де, за зізнанням де Боно, «наша команда спостерігала за цікавими речами… протягом багатьох років», можна безкоштовно провести 15 хвилин.


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