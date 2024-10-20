У новозеландському аеропорту запровадили ліміт на прощальні обійми

Аеропорт Дунедіна в Новій Зеландії викликав дебати в усьому світі через новий знак, що встановлює трихвилинне обмеження на обійми в зоні висадки пасажирів, з доповненням «для більш теплих прощань, будь ласка, використовуйте парковку».

Як пише CNN, деякі коментатори вірусного посту у Facebook обурені запровадженням комендантської години для обіймашок, а інші дивуються з того, що в аеропорту взагалі є зона безоплатної посадки з огляду на загальне зростання зборів і штрафів.

Генеральний директор аеропорту Данедін Деніел Де Боно висловився на цю тему в інтерв’ю новозеландському радіо RNZ. Назвавши аеропорти «осередками емоцій», він навів дані дослідження, згідно з якими 20-секундних обіймів достатньо, щоб отримати сплеск «гормону любові» окситоцину, і стверджував, що швидке переміщення клієнтів дає змогу більшій кількості людей отримати більше обіймів.

На парковці аеропорту Данедіна, де, за зізнанням де Боно, «наша команда спостерігала за цікавими речами… протягом багатьох років», можна безкоштовно провести 15 хвилин.