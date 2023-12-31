Політика

У новорічному зверненні Путін не використовував терміни “війна” та “СВО”

31 Грудня 2023 17:22
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Володимир Путін виступив із новорічним зверненням до росіян. Вдень 31 грудня за московським часом його показали в ефірі російських телеканалів на Далекому Сході.

Президент Росії говорив близько чотирьох хвилин, стоячи на тлі кремлівської стіни. Минулого року звернення було записано у штабі Південного військового округу у Ростові-на-Дону в оточенні військових.

Як повідомляє РІА Новости, Путін сказав, що у 2023 році росіяни відстоювали «національні інтереси, свободу та безпеку», а також цінності, які «залишаються непорушною опорою».

Він звернувся до військових, сказавши, що вони відчувають «потужну, щиру підтримку мільйонів громадян Росії».

При цьому Путін жодного разу не промовив ні слово «війна», ні термін «спеціальна військова операція», який у Росії використовується як заміщення слова «війна».

Говорячи про наслідки російського вторгнення в Україну, Путін використав фрази «історичний етап, через який проходить Росія» та «передній край боротьби за правду та справедливість».

Президент Росії нічого не сказав про події останніх днів, не згадавши ні ракетних ударів по території України, внаслідок яких загинуло понад 40 осіб, ні обстріл Бєлгорода у відповідь, жертвами якого стали, як мінімум, 24 людини.

Кілька телеграм-каналів раніше повідомили, що президент нібито перезаписав новорічне звернення. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков це заперечував.


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