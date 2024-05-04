Кримінал

У ніч на 4 травня збито 13 “шахедів”

4 Травня 2024 09:08
читать на русском →
ппо
Уламки збитого ударного БПЛА Shahed-131/136 / Фото з акаунту @SitVasil соцмережі X

У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл.

“В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, напад на Харків стався о 0:17. “Внаслідок попадання уламків горіли двохповерхова офісна та складська будівлі. А також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини”, – написав він у Telegram.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Травня 2024 11:51

Відсьогодні скасовано статус “обмежено придатний”
4 Травня 2024 14:47

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
4 Травня 2024 12:34

ISW: Шойгу, ймовірно, намагається стримати внутрішні очікування напередодні наступу РФ
4 Травня 2024 12:04

Reuters: НБУ запроваджує найбільші заходи з валютної лібералізації у воєнний час
4 Травня 2024 10:09

У Харкові викрита банда сутенерів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
усі думки