У ніч на 4 травня збито 13 “шахедів”

У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл.

“В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, напад на Харків стався о 0:17. “Внаслідок попадання уламків горіли двохповерхова офісна та складська будівлі. А також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини”, – написав він у Telegram.