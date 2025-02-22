У неділю у двох районах Харкова на 5 годин вимкнуть світло

У частинах Шевченківського та Холодногірського районів Харкова у неділю, 23 лютого, майже на п’ять годин вимкнуть світло у споживачів на час ремонтних робіт.

Про це пише Суспільне Харків з посиланням на повідомлення пресслужби “Харківобленерго”.

За її даними, з 11:00 до 16:30 фахівці виконуватимуть ремонтні роботи, щоб усунути наслідки ракетно-дронових атак Росії.

На цей час знеструмлять споживачів за адресами: