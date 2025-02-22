Економіка

У неділю у двох районах Харкова на 5 годин вимкнуть світло
22 Лютого 2025 20:30
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Ілюстративне фото / Фото “Харківобленерго”
Ілюстративне фото / Фото “Харківобленерго”

У частинах Шевченківського та Холодногірського районів Харкова у неділю, 23 лютого, майже на п’ять годин вимкнуть світло у споживачів на час ремонтних робіт.

Про це пише Суспільне Харків з посиланням на повідомлення пресслужби “Харківобленерго”.

За її даними, з 11:00 до 16:30 фахівці виконуватимуть ремонтні роботи, щоб усунути наслідки ракетно-дронових атак Росії.

На цей час знеструмлять споживачів за адресами:

  • пров. Альбовський, б. 1-10;
  • вул. Бориса Шрамка, б. 8-61;
  • пров. Вінницький, б. 3-18;
  • пров. Копиловський, б.1-15;
  • пров. Кришталевий, б.9-17;
  • вул. Ніжинська, б. 23-40;
  • вул. Сіриківська, б. 1-102;
  • пров. Фастівський, б. 1-12;
  • ж/б 108 вул. Велика Панасівська;
  • ж/б 115 “ЖК Панорама” вул. Велика Панасівська;
  • вул. Клочківська, 101В, 148А, 191-201;
  • вул. Європейська, 4, 4А, 6А;
  • вул. Культури, 23;
  • вул. Сухумська, 24;
  • вул. Шекспіра, 11-15;
  • вул. Лопанська, 31, 35;
  • вул. С. Кузнеця, 64-66;
  • вул. Космічна, 11.

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