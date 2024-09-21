У неділю обмеження споживання електроенергії не плануються

Завтра, 21 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

Із жовтня 2022 року Росія завдала понад тисячу ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Тільки поточного року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей.

Експерти вважають, що наявна генерація, що вціліла після російських ракетних атак, зможе забезпечити виробництво близько 11 ГВт електроенергії, відповідно, її дефіцит цієї зими очікується на рівні 4-5 ГВт.