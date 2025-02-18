Економіка

У Нацбанку розповіли, які банкноти підробляли найчастіше минулого року
18 Лютого 2025 12:04
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Купюра 500 гривень / Shutterstock
Купюра 500 гривень / Shutterstock

У 2024 році рівень підроблення гривневих банкнот зріс та наблизився до показників 2021 року, проте ситуація залишається під контролем і не загрожує економіці країни, запевнили в НБУ.

За даними регулятора, на мільйон справжніх банкнот у 2024 році припадало 5,1 підробки, тоді як у 2021 році цей показник був – 7,1. Для порівняння, у країнах ЄС у 2023 році він становив 16 підроблених банкнот на мільйон.

Найчастіше в Україні підробляли банкноти номіналом 500 гривень (78% від загальної кількості вилучених підробок) і 200 гривень (18%).

Старі зразки банкнот продовжували переважати серед фальшивок, тоді як частка підроблених нових зразків становила лише 5,5%.

Також зросла кількість вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. Серед них домінували долари США (93% випадків), найбільше підробляли купюри номіналом 100 і 50 доларів. Серед євро підробки найчастіше зустрічалися у номіналах 200, 100 і 50.


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