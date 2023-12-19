У Москві закрили три великі аеропорти

У Росії закрили три аеропорти, які обслуговують Москву, запровадивши план «Ковьор».

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

«В аеропортах «Домодєдово», «Внуково» та «Жуковський» у Москві ввели план «Ковьор» (який запроваджують за наказом військових у зв’язку з можливою роботою ППО – ред.). Усі повітряні судна направили до Шереметьєво», – йдеться у повідомленні.Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що «силами ППО в Одинцовському міському окрузі (на захід від Москви – ред.) відбито атаку безпілотника». Стверджується, що, за попередніми даними, на місці падіння БПЛА уламків, руйнувань та постраждалих немає.