Суспільство

У Москві закрили три великі аеропорти

19 Грудня 2023 12:43
читать на русском →
бпла, москва

У Росії закрили три аеропорти, які обслуговують Москву, запровадивши план «Ковьор».

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra.

«В аеропортах «Домодєдово», «Внуково» та «Жуковський» у Москві ввели план «Ковьор» (який запроваджують за наказом військових у зв’язку з можливою роботою ППО – ред.). Усі повітряні судна направили до Шереметьєво», – йдеться у повідомленні.Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що «силами ППО в Одинцовському міському окрузі (на захід від Москви – ред.) відбито атаку безпілотника». Стверджується, що, за попередніми даними, на місці падіння БПЛА уламків, руйнувань та постраждалих немає.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Грудня 2023 13:42

Заступник голови Нацполіції Тишлек написав заяву на відставку
19 Грудня 2023 14:52

Нові послуги та дизайн: в “Дії” провели низку змін
19 Грудня 2023 14:39

Сирський: Ситуація складна, доводиться воювати в умовах переваги росіян
19 Грудня 2023 09:32

РФ має проблеми з виробництвом крилатих ракет – АТЕШ
19 Грудня 2023 07:06

Окупанти запускали “Шахеди” по Старокостянтинову
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки