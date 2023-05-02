У Москві чоловік “на власні очі бачив жовто-синього голуба з міною-пелюсткою”

У Москві поліція виїжджала на виклик щодо “жовто-синього голуба”, який скидав на місто “міни-пелюстки”. Про прогресуючий рівень божевілля в російській столиці повідомив телеграм-канал Baza, який спеціалізується на темі подій у РФ.

“Першого травня до чергової частини Академічного району столиці звернувся стривожений чоловік. Він розповів, як на власні очі бачив українського голуба-диверсанта. Птах був пофарбований у кольори прапора України і ніс у пазурах міну-пелюсток з великою літерою “У”, яку потім скинула на землю”, – пише канал.

Стверджується, що птах влаштовував диверсії на вулиці Дмитра Ульянова. Московські поліцейські виклик не проігнорували і відправили наряд на вказану вулицю.

“Оперативники уважно оглянули територію, але не знайшли жодних мін, а всі голуби були звичайного, сіро-патріотичного кольору”, – пише канал.