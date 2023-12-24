Політика

У Молдові хочуть провести референдум щодо вступу в ЄС

24 Грудня 2023 12:23
читать на русском →
молдова

Президент Молдови Майя Санду попросила парламент восени 2024 року ініціювати референдум щодо вступу республіки до Євросоюзу. Глава держави також пообіцяла продовжити всі розпочаті реформи, у тому числі в рамках євроінтеграції, якщо народ Молдови проголосує за неї на виборах 2024 року.

«Нам ще багато потрібно зробити. І найголовніше — забезпечити мир та найкраще майбутнє для всіх сімей та дітей у Молдові. Тільки як держава-член Європейського союзу ми можемо гарантувати таке майбутнє. Ось чому я вважаю за необхідне нам усім чітко сказати, який шлях ми обираємо для Молдови»,— сказала президент у відеозверненні.

14 грудня Євросоюз ухвалив рішення розпочати з Україною та Молдовою предметні переговори щодо приєднання до блоку.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Грудня 2023 14:03

Умєров анонсував нові “правила гри” для ухилянтів
24 Грудня 2023 14:56

НБУ презентував набір пам’ятних монет, присвячених Щедрику
24 Грудня 2023 13:19

Посланець папи Римського повідомив про прогрес у досягненні миру в Україні
24 Грудня 2023 11:59

Борель: Путіну потрібен повний контроль над Україною
24 Грудня 2023 11:43

ISW: Війська РФ використовують хімічну зброю проти ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки