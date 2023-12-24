У Молдові хочуть провести референдум щодо вступу в ЄС

Президент Молдови Майя Санду попросила парламент восени 2024 року ініціювати референдум щодо вступу республіки до Євросоюзу. Глава держави також пообіцяла продовжити всі розпочаті реформи, у тому числі в рамках євроінтеграції, якщо народ Молдови проголосує за неї на виборах 2024 року.

«Нам ще багато потрібно зробити. І найголовніше — забезпечити мир та найкраще майбутнє для всіх сімей та дітей у Молдові. Тільки як держава-член Європейського союзу ми можемо гарантувати таке майбутнє. Ось чому я вважаю за необхідне нам усім чітко сказати, який шлях ми обираємо для Молдови»,— сказала президент у відеозверненні.

14 грудня Євросоюз ухвалив рішення розпочати з Україною та Молдовою предметні переговори щодо приєднання до блоку.