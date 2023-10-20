У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами — Федоров

Уночі проти 20 жовтня мелітопольські партизани підірвали авто з окупантами-мародерами.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зранку 20 жовтня він повідомив, що після опівночі за Мелітополем пролунало декілька вибухів. Найпотужніше — у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.

«За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі — це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відстежували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відстежували наші сили спротиву», — пише Федоров.

Він заявив, що вибух пролунав у момент завантаження награбованого в авто, оскільки окупанти проводили чергове нічне «полювання» в районі Авіамістечка.