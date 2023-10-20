Суспільство

У Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами-мародерами — Федоров

20 Жовтня 2023 13:36
читать на русском →
окупація, партизани

Уночі проти 20 жовтня мелітопольські партизани підірвали авто з окупантами-мародерами.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зранку 20 жовтня він повідомив, що після опівночі за Мелітополем пролунало декілька вибухів. Найпотужніше — у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.

«За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі — це мінус авто з окупантами-мародерами. Вони регулярно відстежували і грабували порожні квартири міста. А в цей час окупантів відстежували наші сили спротиву», — пише Федоров.

Він заявив, що вибух пролунав у момент завантаження награбованого в авто, оскільки окупанти проводили чергове нічне «полювання» в районі Авіамістечка.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Жовтня 2023 19:18

Ще один облгаз Фірташа відтепер контролюється “Нафтогазом”
20 Жовтня 2023 16:27

Розслідування завершено: до суду направлений обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла
20 Жовтня 2023 13:41

У центрі Києва невідомі люди з ножем напали на військового
20 Жовтня 2023 11:47

Євросоюз починає узгоджувати деталі 12 пакета санкцій проти РФ
20 Жовтня 2023 11:39

Китай масово продає Росії дрони та стрілецьку зброю
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки