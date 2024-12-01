Суспільство

У листопаді Харків зазнав 36 атак: мер повідомив про поранених і загиблих
1 Грудня 2024 13:15
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обстріли, харків
Наслідки ракетного удару по Харкову 25 листопада 2024 / Фото @V_Zelenskiy_official

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті в листопаді, відзначивши певне зниження кількості повітряних тривог. Втім він зазначив, що зберігається серйозна загроза через систематичні обстріли.

Кількість атак і тривог

  • У листопаді в Харкові зафіксовано 161 сигнал повітряної тривоги, що менше порівняно з 196 у жовтні.
  • Реальні загрози виникли 36 разів.

За словами мера, ворог застосовував вісім різних типів озброєння, що демонструє систематичну тактику залякування мирного населення.

Жертви серед цивільних

  • За місяць постраждало 166 людей, серед яких одна дитина.
  • Одна людина загинула.

Попри певне зменшення інтенсивності атак, Харків залишається однією з найбільш постраждалих від обстрілів територій. Міська влада продовжує працювати над забезпеченням безпеки жителів та ліквідацією наслідків ударів.


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