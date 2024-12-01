У листопаді Харків зазнав 36 атак: мер повідомив про поранених і загиблих

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті в листопаді, відзначивши певне зниження кількості повітряних тривог. Втім він зазначив, що зберігається серйозна загроза через систематичні обстріли.
Кількість атак і тривог
- У листопаді в Харкові зафіксовано 161 сигнал повітряної тривоги, що менше порівняно з 196 у жовтні.
- Реальні загрози виникли 36 разів.
За словами мера, ворог застосовував вісім різних типів озброєння, що демонструє систематичну тактику залякування мирного населення.
Жертви серед цивільних
- За місяць постраждало 166 людей, серед яких одна дитина.
- Одна людина загинула.
Попри певне зменшення інтенсивності атак, Харків залишається однією з найбільш постраждалих від обстрілів територій. Міська влада продовжує працювати над забезпеченням безпеки жителів та ліквідацією наслідків ударів.