У листопаді Харків зазнав 36 атак: мер повідомив про поранених і загиблих

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію в місті в листопаді, відзначивши певне зниження кількості повітряних тривог. Втім він зазначив, що зберігається серйозна загроза через систематичні обстріли.

Кількість атак і тривог

У листопаді в Харкові зафіксовано 161 сигнал повітряної тривоги , що менше порівняно з 196 у жовтні .

, що менше порівняно з . Реальні загрози виникли 36 разів.

За словами мера, ворог застосовував вісім різних типів озброєння, що демонструє систематичну тактику залякування мирного населення.

Жертви серед цивільних

За місяць постраждало 166 людей , серед яких одна дитина .

, серед яких . Одна людина загинула.

Попри певне зменшення інтенсивності атак, Харків залишається однією з найбільш постраждалих від обстрілів територій. Міська влада продовжує працювати над забезпеченням безпеки жителів та ліквідацією наслідків ударів.