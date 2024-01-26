Суспільство

У лікарні помер важкоатлет, травмований внаслідок ракетного удару по спорткомплексу у столиці

26 Січня 2024 20:04
читать на русском →
київ, ракетний удар

У лікарні помер постраждалий від ракетного удару, який росіяни 23 січня завдали по київському спорткомплексу “Укрзалізниці” – “Локомотив”.

Про це повідомляє ФК “Локомотив” у Facebook

“Трагічна звістка надійшла сьогодні  ввечері. Внаслідок терористичного російського ракетного удару по Локомотиву 23 січня нажаль загинув один із постраждалих, Михайло Донський, що перебував у важкому стані, у комі”.

Знайомі Михайла кажуть, що він був колишнім спортсменом з пауерліфтингу. Михайло Донський разом з родиною був постійним відвідувачем “Локомотиву” і поціновувачем футболу.

Внаслідок російського обстрілу зранку 23 січня уламками було пошкоджено спортивний комплекс “Локомотив” в Києві. Було відомо про одну поранену людину.

В УЗ кажуть, що щодня на “Локомотиві” тренується понад пів тисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона. На момент надзвичайної події дітей на території комплексу не було.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Січня 2024 19:01

Міноборони України виграло суд у справі про «Львівський арсенал»
26 Січня 2024 16:49

Всі країни ЄС погодили допомогу Україні на €50 млрд – Шмигаль
26 Січня 2024 15:36

Вулицю Пушкінську у Харкові перейменували у Григорія Сковороди
26 Січня 2024 12:44

ЄС може позбавити Угорщину права голосу, якщо Орбан заблокує допомогу Україні – Politico
26 Січня 2024 11:54

Пісторіус анонсував нові пакети військової допомоги Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
усі думки