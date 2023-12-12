У “Київстар” повідомили, коли планується відновлення зв’язку

Станом на 20:00 12 грудня працівники “Київстару” частково відновили роботу послуг зв’язку.

Про це ЕП повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

“Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково”, – пояснили в “Київстару”.

За словами Леліченко, після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.