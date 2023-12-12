Суспільство

У “Київстар” повідомили, коли планується відновлення зв’язку

12 Грудня 2023 21:16
читать на русском →
зв'язок

Станом на 20:00 12 грудня працівники “Київстару” частково відновили роботу послуг зв’язку.

Про це ЕП повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

“Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково”, – пояснили в “Київстару”.

За словами Леліченко, після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2023 18:32

Президент України прибув до Конгресу США
12 Грудня 2023 15:27

Кібератаку на “Київстар” розслідує СБУ
12 Грудня 2023 13:33

Бійці 24 бригади відбили один із териконів у Горлівці
12 Грудня 2023 13:19

Туск заявив, що його уряд вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12 Грудня 2023 13:17

В Monobank також заявили про масовану хакерську атаку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки