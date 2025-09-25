У Києві викрили директорку автошколи, яка продавала фіктивні свідоцтва про навчання

Поліцейські Києва повідомили про підозру 36-річній директорці автошколи, яка за гроші продавала фіктивні свідоцтва про навчання. Жінка вносила неправдиві дані до державного реєстру, на підставі яких «клієнти» отримували документи про закінчення автошколи без фактичного відвідування занять.

Поліція викрила схему підробки даних у реєстрі автошкіл столиці / Фото: НПУ

За даними слідства, підозрювана за грошову винагороду зарахувала киянку до автошколи та через спеціальну програму внесла до реєстру неправдиві відомості про проходження практичних занять з керування автомобілем категорії «В». Фактично жодних занять жінка не відвідувала, проте отримала свідоцтво про завершення навчання.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігурантки поліцейські вилучили документацію, медичні довідки, печатки, гроші та чорнові записи.

Директорці автошколи повідомили про підозру за ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією в електронних системах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.