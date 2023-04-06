У Києві вважають заборону УПЦ МП в Хмельницькій області незаконною

Заборона діяльності Української православної церкви (Московського патріархату) на території Хмельницької області, за що проголосували депутати Хмельницької обласної ради, є незаконною. Про це в інтерв’ю DW заявив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський. За його словами, забороняти церкви місцеві органи влади не можуть.

На початку квітня на території Свято-Покровського кафедрального собору священник УПЦ (МП) побив військового, який під час літургії скинув на підлогу “Євангеліє”. Через цей інцидент Хмельницька обласна рада у вівторок, 4 квітня, зібралась на позачергове засідання, й усі 47 депутатів, які були присутні в залі, проголосували за заборону діяльності УПЦ (МП) у регіоні.

“Мотиви і прагнення зрозумілі, але це незаконно”, – сказав Єленський. Він нагадав, що на розгляді Верховної Ради нині перебуває урядовий законопроект щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За його словами, згідно з документом, в Україні не допускатиметься діяльність релігійних організацій з центрами в країні-агресорі, але остаточне рішення має бути за судом.

Як пояснив далі Єленський, аби зрозуміти, чи пов’язана та чи інша релігійна структура з центрами в країні-агресорі, необхідно буде провести релігієзнавчу експертизу. Якщо буде встановлено факт підпорядкування релігійної організації центрові в країні-агресорі, Держслужба з етнополітики та свободи совісті звертатиметься до цієї організації з приписом про усунення цих зв’язків.

“Якщо церква усуває ці зв’язки, то всі претензії до цієї церкви відпадають. Якщо ні, то тоді Держслужба звертається з позовом до суду. Це достатньо демократична процедура, де останнє слово належатиме суду. Іншого способу припинити діяльність релігійної організації у нас немає”, – сказав Єленський.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті уже забезпечила проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом. Експертиза встановила, що УПЦ (МП) є структурним підрозділом Російської православної церкви, який має окремі права самостійного утворення без власної канонічної суб’єктності.