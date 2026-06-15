У Києві внаслідок російської атаки загинули четверо людей, серед 25 поранених — двоє дітей

У ніч на 15 червня російські війська здійснили масований удар по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Відомо про 25 поранених, серед них — двоє дітей. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

Про це повідомили в поліції Києва.

У різних районах столиці зафіксовано пожежі, руйнування житлових будинків, пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

Реклама

Реклама

За даними ДСНС України, найбільше руйнувань зафіксовано в Оболонському районі. Там горіли близько 30 автомобілів, складські приміщення та житлові будинки. В одному з багатоквартирних будинків виникла пожежа й руйнування між третім і четвертим поверхами. Також зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок із подальшим повторним ударом. Двох постраждалих передали медикам.

У Подільському районі після влучань виникли пожежі у приватному та багатоквартирному житлових будинках.

У Печерському районі російські удари спричинили займання у житлових будинках. Крім того, в одному зі столичних храмів загорівся дах на площі 800 квадратних метрів.

У Солом’янському районі внаслідок влучання у дев’ятиповерхівку виникли пожежі на п’ятому та шостому поверхах. Рятувальники евакуювали 12 людей, серед яких троє дітей.

У Голосіївському районі горіла складська будівля, також зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

У Шевченківському районі пошкоджено нежитлову будівлю, житлові будинки та торгівельні об’єкти. З 25-поверхового будинку врятували трьох людей, ще одного мешканця деблокували з ліфта та передали медикам з опіками.

Попередньо відомо про пошкодження приватного будинку у Дніпровському районі, займання на території закладу освіти у Деснянському районі, падіння уламків із подальшим горінням у Дарницькому районі та пошкодження житлових будинків у Святошинському районі.

На місцях працюють рятувальники та всі екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.