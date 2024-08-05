У Києві підлітки жорстоко побили 12-річну дівчинку

У Києві посеред футбольного поля дівчата-підлітки побили 12-річну школярку, поліція розпочала кримінальне провадження.

Як повідомляє поліція Києва, подія сталася 2 серпня в Оболонському районі, проте, відомо про неї стало лише вчора, після оприлюднення відео у соціальній мережі.

“Правоохоронці швидко встановили усіх неповнолітніх учасниць інциденту та разом із батьками запросили до управління поліції. Встановлено, що потерпіла – 12-річна школярка. Четверо знайомих їй дівчат віком від 13 до 15 років запросили її на прогулянку футбольним полем, однак, під час зустрічі по черзі стали завдавати удари по голові та тілу”, – повідомили правоохоронці.

Під час розмови із поліцейськими, неповнолітні порушниці пояснили, що побили дівчинку через те, що вона нібито розпускала про них плітки.

Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.