Кримінал

У Києві через атаку БПЛА постраждали п’ятеро людей
29 Жовтня 2024 07:10
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Київ в ніч на 29 жовтня зазнав атаки російських безпілотників.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 6:27 є шестеро постраждалих, одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували.

Уламки російських дронів упали в Солом’янському та Святошинському районах міста. У Святошинському вони впали на відкриту територію, про постраждалих не повідомляли. Водночас у Солом’янському районі загорілася житлова забудова і декілька автівок.

Згодом на території житлової забудови в цьому районі сталася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев’ятиповерхівки, внаслідок чого загорівся магазин. Пожежі ліквідували.

Наслідки російської атаки по Києву, 29 жовтня 2024 року / Фото: ДСНС, КВМА

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