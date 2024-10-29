У Києві через атаку БПЛА постраждали п’ятеро людей

Київ в ніч на 29 жовтня зазнав атаки російських безпілотників.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 6:27 є шестеро постраждалих, одну людину з серйозним пораненням ніг госпіталізували.

Уламки російських дронів упали в Солом’янському та Святошинському районах міста. У Святошинському вони впали на відкриту територію, про постраждалих не повідомляли. Водночас у Солом’янському районі загорілася житлова забудова і декілька автівок.

Згодом на території житлової забудови в цьому районі сталася розгерметизація газової труби на фасадній частині дев’ятиповерхівки, внаслідок чого загорівся магазин. Пожежі ліквідували.