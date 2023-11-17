У Криму прогриміло два вибухи

У п’ятницю, 17 листопада, у тимчасово окупованому Криму прогриміло два вибухи між Бахчисарайським районом та Качинською долиною.

Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер.

Зазначається, що ймоіврно, у зв’язку з цим, у небі «кружляють» гелікоптери, які підняли російські окупанти.

Мешканці припускають, що вибухи могли бути поблизу авіабази ПКС Росії Бельбек або у селищі Кача, поряд з яким розташований військовий аеродром.

Міжнародний аеропорт Бельбек раніше обслуговував Севастополь та інші міста Криму, але після російської окупації 2014 року його закрили для цивільної авіації.

Жодних офіційних коментарів з приводу можливої атаки не надавалося. Окупаційна адміністрація також досі не коментувала ситуацію.