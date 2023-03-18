У Кремлі вже шукають наступника Путіну, – ГУР

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що після рішення Міжнародного кримінального суду про арешт російського диктатора Володимира Путіна у Кремлі шукають наступника президенту РФ.

Він зазначив, що 17 березня російські пропагандисти не вийшли зі своїми шоу, де обговорювали Гаагу, оскільки обговорення цього для населення РФ було б “дивним і занадто тривожним “дзвінком”.

“Коло Путіна звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни.

Зокрема, у вежах Кремля все більше незадоволення від того, що відбувається. Все більш похмуре усвідомлення перспектив, а саме геополітичної катастрофи режиму Путіна. І так, вже мова йде про пошук наступника Путіна і шукає його вже не Путін”, – розповів Юсов в ефірі телемарафону.