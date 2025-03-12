У Кремлі обговорюють можливість зустрічі Путіна і Трампа у квітні або травні, – росЗМІ

У Кремлі вивчають можливість зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа у квітні або в травні, пише The Moscow Times із посиланням на чинних і колишніх російських чиновників, знайомих із ходом обговорення.

Один із найбільш обговорюваних сценаріїв – зустріч, приурочена до Великодня.

За словами джерел, Москва в ідеалі воліла б якомога довше відкладати зустріч, щоб максимізувати поступки з боку Вашингтона в обмін на припинення воєнних дій, оскільки зараз «час на боці Кремля».

Водночас влада РФ не хоче і надто відкладати зустріч, оскільки побоюється, що у Вашингтоні можуть втратити до неї інтерес, а в Європі і в самих США посилюється протидія взаємодії з Москвою. Тому зустріч у будь-якому разі планується «не пізніше червня».

Крім закінчення війни проти України, Росія хоче, щоб на переговорах також обговорювали й важливі для неї двосторонні питання – як-от зняття санкцій, інвестиції США у великі російські проєкти, стратегічну стабільність і контроль над озброєннями.