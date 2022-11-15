У Кремінній на Луганщині ворог планує втекти зі своїх рубежів – Генштаб

Протягом цієї доби противник завдав масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі кількох областей України. Результати роботи засобів ППО Сил оборони України та наслідки ударів противника по обʼєктах критичної інфраструктури наразі уточнюються.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні.

Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області;

– зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Кіндратівка, Славгород Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стариця і Бочкове; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне;

– з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Невське, Кислівка, Роздолівка, Площанка, Макіївка, Спірне; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське;

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне і Невельське; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Павлівка, Времівка, Залізничне, Степногірськ, Малі Щербаки; на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районі населеного пункту Добра Надія.

В результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.

А у місті Кадіївка, що на Луганщині, окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації.

Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих “силових структур” пропонують уникнути “мобілізації” за грошову винагороду сумою до 15 тисяч доларів.

Підтверджено результати вогневого ураження противника. Так, в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області втрати окупантів склали до 10 осіб загиблими. Також знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників – поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.

В Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів.