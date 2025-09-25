У Краснодарському краї РФ дрони атакували завод із виробництва міндобрив (відео)

У ніч на 25 вересня у Краснодарському краї РФ лунали вибухи поблизу заводу “ЕвроХим — Белореченские Минудобрения” у місті Бєлорєчєнськ. Працівників підприємства евакуювали, на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю.

За офіційною інформацією, уламки БпЛА впали в районі одного з великих підприємств, через що близько 140 його працівників евакуювали в захисну споруду. Унаслідок падіння уламків дронів на території сталося загоряння.

За даними Telegram-каналу ASTRA, під ударом, ймовірно, опинився завод “ЕвроХим — Белореченские Минудобрения” — один із найбільших російських виробників мінеральних добрив.

Місцеві жителі, які нарахували близько десяти вибухів, зняли роботу ППО.