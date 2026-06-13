У Краснодарському краї під удар потрапив один із ключових нафтогазових комплексів РФ

Служба безпеки України заявила про успішну атаку на нафтогазовий термінал «Таманьнафтогаз» у Краснодарському краї РФ.

За інформацією СБУ, операцію провели воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки.

У спецслужбі зазначили, що «Таманьнафтогаз» є найбільшим на півдні Росії комплексом із перевалки скраплених вуглеводнів.

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За даними СБУ, під час атаки безпілотники уразили п’ять резервуарів із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери терміналу.

Крім того, повідомляється про пожежі в районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури комплексу. Також під удар, за твердженням СБУ, потрапили позиції російської протиповітряної оборони, які прикривали об’єкт.

У спецслужбі наголосили, що нафтогазова інфраструктура Росії є одним із джерел фінансування війни проти України, а тому залишається законною ціллю для українських сил.