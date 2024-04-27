Кримінал

У Краснодарському краї атаковано НПЗ

27 Квітня 2024 09:42
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бпла, росія, нпз
Пожежа на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані / Скриншот відео

Система ППО Росії в ніч на суботу, 27 квітня, відбила атаку безпілотників над Краснодарським краєм, повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. За його інформацією, у різних районах краю “було перехоплено понад десять безпілотників”, метою яких були нафтопереробні заводи та об’єкти інфраструктури. Жертв і серйозних руйнувань немає, а екстрені служби продовжують гасити пожежі, що виникли “внаслідок падіння БПЛА”, запевнив губернатор.

Зі свого боку голова Слов’янського району Краснодарського краю Роман Синяговський зазначив у Telegram, що під атаку БПЛА потрапив завод у Слов’янську-на-Кубані. “Загалом було 9 атак на резервуарний парк і ректифікаційну колону”, – написав він. За інформацією Синяговського, постраждалих немає, але пошкоджено ректифікаційну колону.

У мережі публікують відео з місця вибуху в Слов’янську-на-Кубані. Офіційного підтвердження автентичності відео поки що немає.

Загалом же, за даними Міноборони Росії, засобами ППО над територією Краснодарського краю було знищено і перехоплено шістдесят шість українських БПЛА, ще два дрони було знищено над Кримом.


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