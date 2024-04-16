Суспільство

У Копенгагені спалахнула будівля старої фондової біржі Берсен

16 Квітня 2024 13:40
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пожежа
Пожежа у будівлі фондової біржі / AFP

16 квітня у Копенгагені спалахнула будівля старої фондової біржі Берсен, яка була збудована 400 років тому та є однією з найстаріших будівель у Данії. 

Про це першою повідомила Данська торгова палата, яка використовує будівлю як свою штаб-квартиру.

Наш власний момент Нотр-Даму”, — сказав віцепрем’єр-міністр Данії Трольс Лунд Пульсе, характеризуючи пожежу.

Пожежа сталася під час реконструкції головної будівлі. Вогонь також охопив риштування навколо Берсена. Точна причина наразі невідома.

Внаслідок пожежі уже обвалився 56-метровий шпиль у формі переплетених хвостів чотирьох драконів. Повідомлень про постраждалих не надходило. Встановити ступінь пошкоджень поки що неможливо.

Міністр культури Якоб Енгель-Шмідт у X зазначив, що зникають “400 років культурної спадщини Данії”. Але “зворушливо бачити, як працівники, рятувальні служби та перехожі працюють разом, щоб врятувати мистецькі скарби та знакові зображення з будівлі у вогні”.

На фотографіях, що поширюються в соціальних мережах, видно, що з будівлі вивозять твори мистецтва.

Історична будівля розташована поруч із палацом Крістіансборг — резиденцією данського парламенту. Її часто використовували для урочистих обідів, конференцій та заходів, але вона не була відкрита для публіки.

Поліція Копенгагена повідомила, що евакуює будівлі поряд, зокрема міністерство фінансів, через побоювання, що всі вони можуть постраждати від полум’я і диму. Всі засідання та слухання в парламенті також були скасовані, а працівників попросили залишатися вдома.

На допомогу в гасінні пожежі прибув великий контингент із полку Королівської гвардії Данії. Поліція оточила прилеглі райони, а дороги, ймовірно, будуть перекриті на значний період часу.


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