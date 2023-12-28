У Канаді зазнав катастрофи літак із вісьмома пасажирами та двома членами екіпажу 

На півночі Канади зазнав катастрофи малий літак із вісьмома пасажирами й двома членами екіпажу на борту.

Про це пише CBC News.

Зазначається, що інцидент стався приблизно за 300 км на північний схід від адміністративного центру канадських Північно-Західних Територій, міста Єллоунайф.

Для порятунку людей було залучено військових рятувальників, які дісталися постраждалих на парашутах. «Вони змогли оцінити стан 10 потерпілих. Шестеро зазнали легких травм, а двоє – середньої важкості й важкі, але їх стан покращується», – йдеться у матеріалі.

Поруч із місцем катастрофи знаходиться діамантова копальня, з якої до потерпілих змогли дістатися місцеві медики на снігоходах.

Через складні погодні умови евакуація постраждалих наразі неможлива, тож вони очікують припинення завірюхи в спеціально встановлених наметах з опаленням. Військові сподіваються, що зможуть приземлитися на посадковій смузі копальні для проведення евакуації уже найближчим часом.