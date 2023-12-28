Суспільство

У Канаді зазнав катастрофи літак із вісьмома пасажирами та двома членами екіпажу 

28 Грудня 2023 20:54
читать на русском →
авіакатастрофа, літак

На півночі Канади зазнав катастрофи малий літак із вісьмома пасажирами й двома членами екіпажу на борту.

Про це пише CBC News.

Зазначається, що інцидент стався приблизно за 300 км на північний схід від адміністративного центру канадських Північно-Західних Територій, міста Єллоунайф.

Для порятунку людей було залучено військових рятувальників, які дісталися постраждалих на парашутах. «Вони змогли оцінити стан 10 потерпілих. Шестеро зазнали легких травм, а двоє – середньої важкості й важкі, але їх стан покращується», – йдеться у матеріалі.

Поруч із місцем катастрофи знаходиться діамантова копальня, з якої до потерпілих змогли дістатися місцеві медики на снігоходах.

Через складні погодні умови евакуація постраждалих наразі неможлива, тож вони очікують припинення завірюхи в спеціально встановлених наметах з опаленням. Військові сподіваються, що зможуть приземлитися на посадковій смузі копальні для проведення евакуації уже найближчим часом.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Грудня 2023 20:54

У Канаді зазнав катастрофи літак із вісьмома пасажирами та двома членами екіпажу 
28 Грудня 2023 17:07

Окупанти обстріляли село у Запорізькій області: двоє людей загинуло
28 Грудня 2023 12:08

Розстріляти військовополонених ЗСУ під Роботиним могли псковські десантники — Офіс генпрокурора
28 Грудня 2023 11:41

В Україні знизилася довіра до телемарафону (опитування)
28 Грудня 2023 11:22

Голові Нацполіції не сподобалась ідея залучати поліцейських для роздачі повісток
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
усі думки