У ISW немає підтвердження про успішні українські контратаки в межах Вовчанська

Українські сили провели тактичні контратаки на північний схід від Харкова у Вовчанську 7 та 8 червня, тоді як російські сили продовжували наступальні операції поблизу Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

8 червня речник української групи військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин заявив, що з 1 травня 2024 року російські війська випустили понад 300 керованих планерних бомб по Вовчанську. Він також заявив, що українські сили зберігають контроль над більшою частиною Вовчанська, маючи на увазі, що Сили оборони нещодавно провели тактичні контратаки в межах Вовчанська.

Німецьке видання BILD повідомило 8 червня, що українські сили контратакували в межах Вовчанська і звільнили кілька кварталів міста. Наразі ISW не може перевірити повідомлення про успішні українські контратаки в межах Вовчанська.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 7 червня, що українська перша лінія оборони зупинила просування російських військ на харківському напрямку і що російські війська відвели деякі підрозділи, що діяли на харківському напрямку, від лінії фронту.

ISW також повідомляє, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Глибоке (на північ від Липців). Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, вказують на те, що російські війська просунулися на південь Глибокого і, ймовірно, захопили населений пункт.

8 червня російський міл-блогер заявив, що українські війська провели успішну контратаку і просунулися на околиці Глибокого, але інший російський міл-блогер спростував цю заяву. Російське джерело стверджує, що українські війська, ймовірно, витіснили російські війська з дачного масиву на північ від Липців і на південний захід від Глибокого.