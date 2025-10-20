У ГУР підтвердили запуск Росією серійного виробництва нових авіабомб дальністю 200 км

Росіяни вийшли на бойове дослідне використання керованих авіабомб із вдосконаленими модулями управління. Нова зброя отримала дальність близько 200 км.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький на форумі “Енергія, що тримає Україну”, пише РБК-Україна.

За словами Скібіцького, російські окупанти модернізували універсальні модулі планування й корекції, які встановлюють на звичайні авіабомби вагою 250, 500, 1500 і 3000 кг.

Реклама

Реклама

“Вони передбачають, що дальність, бойовий радіус таких бомб буде дорівнювати приблизно 200 км”, – заявив Скібіцький.

Перші удари новими боєприпасами окупанти завдали по Дніпру та інших містах України.

Також, за даними ГУР, РФ намагається підвищити стійкість нової зброї до дії українських засобів РЕБ. За словами Скибицького, Росія вже перейшла до серійного виготовлення нових керованих авіабомб.

“Назва може бути різною – “Гром-1”, “Гром-2″. Ми говоримо про те, що бойові радіуси застосування таких бомб будуть 150–200 км. За нашими даними, одне з останніх випробувань, які вони провели, – вони досягли дальності 193 км”, – розповів заступник начальника ГУР МО.

Нагадаємо, у жовтні окупанти вперше з лютого 2022 року вдарили керованими авіабомбами по Миколаєву й Полтавській області.

Також, як повідомляли в Харківській обласній прокуратурі, 18 жовтня по місту Лозова було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації – УМПБ-5Р реактивного типу, яка подолала відстань орієнтовно 130 км.