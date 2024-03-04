У ГУР підтвердили підрив залізничного мосту у Самарській області

Українська розвідка підтвердила, що у Самарській області РФ невідомі вивели з ладу залізничний міст через річку Чапаєвка.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, цю залізничну гілку Росія використовувала для транспортування військових вантажів, зокрема боєприпасів, вироблених заводом АТ “Полимер” у місті Чапаєвськ Самарської області.

З огляду на характер пошкоджень моста, його використання у найближчі декілька тижнів ― неможливе, кажуть в розвідці.