Суспільство

У ГУР підтвердили підрив залізничного мосту у Самарській області

4 Березня 2024 09:10
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росія, гур
Пошкоджений залізничний міст у Самарській області

Українська розвідка підтвердила, що у Самарській області РФ невідомі вивели з ладу залізничний міст через річку Чапаєвка.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, цю залізничну гілку Росія використовувала для транспортування військових вантажів, зокрема боєприпасів, вироблених заводом АТ “Полимер” у місті Чапаєвськ Самарської області.

З огляду на характер пошкоджень моста, його використання у найближчі декілька тижнів ― неможливе, кажуть в розвідці.


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