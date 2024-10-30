Політика

У Грузії почали розслідування через можливі фальсифікації на виборах
30 Жовтня 2024 11:21
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вибори, грузія
Прокуратура Грузії / Фото з сайту відомства

Прокуратура Грузії після звернення Центрвиборчкому почала розслідування щодо можливих фальсифікацій на парламентських виборах.

Про це йдеться на сайті відомства

У повідомленні наголошується, що згідно із заявою ЦВК та інформацією, поширеною у ЗМІ, у президента Грузії Саломе Зурабішвілі є докази можливих фальсифікацій. Тому президентка викликана на допит 31 жовтня.  

«Прокуратура Грузії проведе всі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у зверненні ЦВК, одночасно з метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, окремими політичними партіями та представниками спостережних місій. Зокрема, у межах розслідування буде допитано всіх тих осіб, які можуть мати у своєму розпорядженні інформацію, пов’язану з імовірним злочинним фактом», – заявили в прокуратурі.

За даними ЦВК Грузії, правляча партія «Грузинська мрія» отримала на виборах 53,9% голосів і більшість у парламенті. До парламенту також пройшли чотири головні опозиційні партії – «Коаліція за зміни» (11%), «Єдиний національний рух» (10,2%), «Сильна Грузія» (8,8%), «Гахарія за Грузію» (7,8%). Вони виступають за зближення Грузії із Заходом.


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