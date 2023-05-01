Кримінал

У Хмельницькому “Опель” збив двох військових і поліцейську: один військовий загинув

1 Травня 2023 19:17
37
читать на русском →

У Хмельницькому слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув військовослужбовець, ще двоє осіб — працівниця поліції та ще один військовослужбовець — отримали травми. Їх доправили в лікарню для огляду та надання необхідної медичної допомоги.

Як повідомили у місцевій поліції, ДТП сталося сьогодні близько 13:00 години по вулиці Тернопільській.

“Водій автомобіля «Опель» на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню”, – йдеться у повідомленні поліції.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Травня 2023 21:31
29

Адміністрація Байдена розкрила свої оцінки російських втрат у Бахмуті
1 Травня 2023 21:36
5

Зеленський вніс до ВР законопроекти про продовження дії воєнного стану та мобілізації
1 Травня 2023 20:58
17

Харків’янина, який писав у соцмережах про позиції ППО, засудили на 5 років
1 Травня 2023 20:14
42

Путін з початку війни 17 разів змінив командувачів в Україні
1 Травня 2023 20:00
59

Японський волонтер, який з перших місяців війни допомагає харків’янам, сам отримав допомогу
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
усі думки