У Хмельницькому “Опель” збив двох військових і поліцейську: один військовий загинув

У Хмельницькому слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув військовослужбовець, ще двоє осіб — працівниця поліції та ще один військовослужбовець — отримали травми. Їх доправили в лікарню для огляду та надання необхідної медичної допомоги.

Як повідомили у місцевій поліції, ДТП сталося сьогодні близько 13:00 години по вулиці Тернопільській.

“Водій автомобіля «Опель» на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців. У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню”, – йдеться у повідомленні поліції.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.