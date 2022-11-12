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У Херсоні запрацювала українська міська й обласна влада, поліція та СБУ

12 Листопада 2022 18:22
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херсон

До Херсона після звільнення з-під окупації повертається життя. Крім того, до звільненого міста уже прибула військова адміністрація, правоохоронці та співробітники СБУ.

Про повернення в Херсон відзвітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Пане президенте, згідно вашого доручення доповідаю. До міста прибули і почали виконання обов’язків військові адміністрації Херсонської області, міста Херсона та Херсонського району. Також приступили до виконання службових обов’язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить відповідні заходи з розмінування. Займаємося поверненням міста до звичайної життєдіяльності”, – розповідає Янушевич.

Згодом голова Херсонської ОВА опублікував ще одне відео з центру Херсона, де видно натовп з українськими прапорами, адже херсонці продовжують святкувати звільнення. Ярослав Янушевич подякував Збройним Силам за колосальні зусилля, завдяки яким вдалося звільнити місто. Також керівник ОВА подякував президенту за довіру й можливість працювати у Херсоні.


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