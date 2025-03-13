У Херсоні внаслідок обстрілу загинула жінка, пошкоджено енергомережі

Вночі 13 березня окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Загинула жінка, частина районів без світла.

Про це повідомив начальника Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям.

Також окупанти з дрона атакували 60-річного херсонця у Дніпровському районі. У чоловіка, який на момент атаки перебував у автомобілі, уламкові поранення спини та ніг. Зараз він під наглядом медиків.

Після російських обстрілів частина нашої Херсонської громади залишається без електропостачання.

“Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Наддніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку. Спеціалісти Херсонобленерго вивчають об’єми пошкоджень”, – йдеться в повідомленні.

Проводяться обстеження мереж. Начальник МВА попередив про ймовірність перебоїв з електропостачанням під час відновлювальних робіт.