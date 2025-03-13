Суспільство

У Херсоні внаслідок обстрілу загинула жінка, пошкоджено енергомережі
13 Березня 2025 07:18
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Пожежі після обстрілу / Фото архівне: Поліція Херсонської області
Пожежі після обстрілу / Фото архівне: Поліція Херсонської області

Вночі 13 березня окупанти здійснили масований обстріл Херсона. Загинула жінка, частина районів без світла.

Про це повідомив начальника Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми,  несумісні з життям.

Також окупанти з дрона атакували 60-річного херсонця у Дніпровському районі. У чоловіка, який на момент атаки перебував у автомобілі, уламкові поранення спини та ніг. Зараз він під наглядом медиків.

Після російських обстрілів частина нашої Херсонської громади залишається без електропостачання.

“Окупанти частково позбавили електрики Корабельний і Центральний райони, а також Молодіжне, Наддніпрянське, Інженерне, частково Зеленівку. Спеціалісти Херсонобленерго вивчають об’єми пошкоджень”, – йдеться в повідомленні.

Проводяться обстеження мереж. Начальник МВА попередив про ймовірність перебоїв з електропостачанням під час відновлювальних робіт. 


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