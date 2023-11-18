У Херсоні внаслідок обстрілу поранено волонтера

Через російський обстріл Херсона в суботу постраждав волонтер, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями», – повідомив Прокудін.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Білозерській громаді на Херсонщині через артобстріл будівлі підприємства постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізували з пораненнями.

За даними влади, за минулу добу через обстріли військ РФ в Херсонській області загинула людина, троє зазнали поранень.