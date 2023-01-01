У Херсоні на новорічні свята хлопчик двічі потрапив під обстріли

У Херсоні 13-річний Ярослав двічі за лічені години потрапив під обстріли російських військових. Унаслідок отриманих травм дитина перебуває у лікарні на межі життя.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що хлопчина потрапив під обстріли 31 грудня, коли росіяни атакували Наддніпрянське, що поблизу Херсона.

В цей час хлопець разом із сестрою повертався додому. Унаслідок цього Ярослава у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу.

Вже в перші хвилини Нового року росіяни атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент поранений Ярослав у вкрай важкому стані перебував у реанімаційному відділенні.

У палаті, де лежала дитина, вибило вікна. Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі.

“Через кривавий “руський мир” дитина, яка в ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами. Що цим нелюдам зробив 13-річний хлопчик, що вони двічі намагались його вбити. Немає таких слів, щоб описати ненависть та огиду до росіян, які віддали та виконали цей злочинний наказ. Сидіти вам на лаві трибуналу та горіти в пеклі”, – написав Янушевич.

Загалом за добу Херсон був атакований 18 разів.