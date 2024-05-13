Суспільство

У Генштабі розказали про ситуацію на Харківському напрямку

13 Травня 2024 16:21
читать на русском →
війна
Зруйнований будинок у Вовчанську, Харківська область / Фото: Суспільне

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Харківському напрямку. Станом на 14:00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено”, – йдеться у повідомленні.

Також за даними Генштабу:

  • Росіяни завдали вісім авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області;
  • Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження;
  • З початку доби втрати РФ на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки — вісім одиниць.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Травня 2024 16:21

У Генштабі розказали про ситуацію на Харківському напрямку
13 Травня 2024 15:42

Під час наступу на Харківщині, росіяни взяли у полон цивільних українців
13 Травня 2024 14:30

Сирський змінив командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Харків”
13 Травня 2024 13:34

Планували вчинити теракти у Києві 9 травня: СБУ затримала російських агентів
13 Травня 2024 13:24

БЕБ викрили на Львівщині нелегальний обіг криптовалюти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки