У Генштабі розказали про ситуацію на Харківському напрямку

Росіяни продовжують вести наступальні дії на Харківському напрямку. Станом на 14:00 13.05.2024 здійснив 11 атак, наразі триває 2 бойових зіткнення.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Просування ворога зупинено”, – йдеться у повідомленні.
Також за даними Генштабу:
- Росіяни завдали вісім авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області;
- Для посилення військ на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви. Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження;
- З початку доби втрати РФ на Харківському напрямку становлять 97 осіб, втрати озброєння і військової техніки — вісім одиниць.