У Харкові з’явилася вулиця Спецпідрозділу Кракен

Вулицю Серпову, яка знаходиться в Шевченківському районі Харкова, перейменували на вулицю Спецпідрозділу Кракен.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 5 лютого, на позачерговій сесії міської ради.

Крім того, депутати проголосували за виключення з Реєстру назв урбанонімів міста Харкова топонімів «Сокільники» та «Помірки», оскільки в Єдиному адресному реєстрі міста відсутні дані про типи цих топонімів, їхню протяжність тощо.

Спецпідрозділ “Кракен” був створений на основі ветеранів і активістів харківського осередку “Азову” на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Підрозділ діє у складі ГУР МО України та брав активну участь у боях на Харківщині, зокрема у звільненні регіону під час контрнаступу ЗСУ в 2022 році.