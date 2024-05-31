У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару по будинку

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Новобаварському районі.

Тіло ще однієї загиблої людини знайшли під завалами будинку, повідомив міський голова Ігор Терехов. Таким чином, кількість загиблих зросла до п’яти.

Пошуково-рятувальна операція ще триває.

UPD 15:30 Кількість загиблих внаслідок російських ударів по Харкову зросла до шести, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Опівночі 31 травня росіяни завдали подвійного удару ракетам С-300 по житловій забудові. Така тактика окупантів направлена на те, щоб завдати як найбільшої кількості жертв та поранених. Адже під час другого обстрілу атакують зазвичай медиків, поліцію та рятувальників.