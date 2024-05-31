Кримінал

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару по будинку

31 Травня 2024 14:56
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обстріли
Рятувальники розбирають завали на даху розбитого ракетою РФ будинку у Харкові / Фото: Суспільне

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Новобаварському районі.

Тіло ще однієї загиблої людини знайшли під завалами будинку, повідомив міський голова Ігор Терехов.  Таким чином, кількість загиблих зросла до п’яти.

Пошуково-рятувальна операція ще триває.

UPD 15:30 Кількість загиблих внаслідок російських ударів по Харкову зросла до шести, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Опівночі 31 травня росіяни завдали подвійного удару ракетам С-300 по житловій забудові. Така тактика окупантів направлена на те, щоб завдати як найбільшої кількості жертв та поранених. Адже під час другого обстрілу атакують зазвичай медиків, поліцію та рятувальників.


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