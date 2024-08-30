У Харкові з-під завалів дістали сьому загиблу

У Харкові кількість загиблих унаслідок російських ударів зросла до семи. З-під завалів 12-поверхового будинку дістали загиблу жінку.

Як повідомляє ДСНС ,77 осіб постраждало, з них 18 дітей.

На місці влучання ворожої авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС.

“Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події”, – йдеться у повідомленні.

На місці влучання ворожої авіабомби у Харкові продовжують працювати підрозділи ДСНС / Фото: ДСНС

Вдень, 30 серпня, російські війська вдарили по Харкову КАБами: поцілили у центр, Індустріальний та Слобідський райони. Загорілася та частково зруйнувалася багатоповерхівка.

За даними правоохоронців ворог атакував місто п’ятьма плануючими бомбами УМПБ Д-30. Як повідомив керівник обласної прокуратури Олександра Фільчакова, удари російські війська здійснили з літака Су-34 з Дубового Бєлгородської області, що у 25 км від кордону.