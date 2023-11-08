У Харкові вода тільки в одному джерелі відповідає санітарним нормам

У Харкові вода тільки в одному джерелі з 11 перевірених відповідає санітарним нормам.

Дослідження води проводили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб з початку 2023 року.

За даними центру, питну воду можна набирати тільки з джерела у Саржиному Яру.

За даними експертів центру, за показниками епідемічної безпеки не можна пити воду з джерел:

у Манжосовому яру у Київському районі;

у джерелі “Петренки-1”:

у джерелі “Петренки-2”;

в “Олексіївській балці”;

на вул. Мінераловодська, 1;

на вул. Владислава Зубенка, 25;

на вул. Бучми, 16.

За санітарно-технічними показниками не відповідає вимогам вода з джерел:

у парку “Юність” за показником жорсткості та вмістом нітратів;

у селищі Олешки за вмістом нітратів;

у джерелі “Петренки-3” за показником каламутності.

“Важливо пам’ятати, що вода з природних підземних джерел, як і вода з криниць, всупереч своїм смаковим якостям, є більш небезпечною, ніж водопровідна. Воду з колодязів і джерел потрібно кип’ятити”, — нагадують експерти центру.