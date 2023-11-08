У Харкові вода тільки в одному джерелі відповідає санітарним нормам

У Харкові вода тільки в одному джерелі з 11 перевірених відповідає санітарним нормам.
Дослідження води проводили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб з початку 2023 року.
За даними центру, питну воду можна набирати тільки з джерела у Саржиному Яру.
За даними експертів центру, за показниками епідемічної безпеки не можна пити воду з джерел:
- у Манжосовому яру у Київському районі;
- у джерелі “Петренки-1”:
- у джерелі “Петренки-2”;
- в “Олексіївській балці”;
- на вул. Мінераловодська, 1;
- на вул. Владислава Зубенка, 25;
- на вул. Бучми, 16.
За санітарно-технічними показниками не відповідає вимогам вода з джерел:
- у парку “Юність” за показником жорсткості та вмістом нітратів;
- у селищі Олешки за вмістом нітратів;
- у джерелі “Петренки-3” за показником каламутності.
“Важливо пам’ятати, що вода з природних підземних джерел, як і вода з криниць, всупереч своїм смаковим якостям, є більш небезпечною, ніж водопровідна. Воду з колодязів і джерел потрібно кип’ятити”, — нагадують експерти центру.