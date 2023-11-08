Суспільство

У Харкові вода тільки в одному джерелі відповідає санітарним нормам

8 Листопада 2023 17:43
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вода

У Харкові вода тільки в одному джерелі з 11 перевірених відповідає санітарним нормам.

Дослідження води проводили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб з початку 2023 року.

За даними центру, питну воду можна набирати тільки з джерела у Саржиному Яру.

За даними експертів центру, за показниками епідемічної безпеки не можна пити воду з джерел:

  • у Манжосовому яру у Київському районі;
  • у джерелі “Петренки-1”:
  • у джерелі “Петренки-2”;
  • в “Олексіївській балці”;
  • на вул. Мінераловодська, 1;
  • на вул. Владислава Зубенка, 25;
  • на вул. Бучми, 16.

За санітарно-технічними показниками не відповідає вимогам вода з джерел:

  • у парку “Юність” за показником жорсткості та вмістом нітратів;
  • у селищі Олешки за вмістом нітратів;
  • у джерелі “Петренки-3” за показником каламутності.

“Важливо пам’ятати, що вода з природних підземних джерел, як і вода з криниць, всупереч своїм смаковим якостям, є більш небезпечною, ніж водопровідна. Воду з колодязів і джерел потрібно кип’ятити”, — нагадують експерти центру.


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