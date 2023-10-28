У Харкові вітер порвав два прапора на флагштоці

Через сильні пориви вітру прапор України на флагштоку в Харкові розірвався навпіл, попри те, що його приспустили. Коли комунальники намагалися замінити прапор, він знову розірвався.

Про це повідомив заступник Харківського міського голови Віталій Мірошник, пише Суспільне.

Через сильні пориви вітру прапор України на флагштоку в Харкові розірвався навпіл, попри те, що його приспустили. Коли комунальники намагалися замінити прапор, він знову розірвався. Про це повідомив заступник Харківського міського голови Віталій Мірошник.

“Зняли прапор, привезли інший, але вітер під час спроби його замінити, на жаль, порвав його. Поїхали за третім. Заздалегідь ми отримуємо від гідрометцентру та ДСНС повідомлення про погіршення погодних умов і тому прапор був приспущений, але це не допомогло. Будемо вішати, поки не закінчаться прапори. Ми ж незламні, як і Харків”, — сказав Віталій Мірошник.

За словами Мірошника, прапор важить понад 100 кілограмів, а його розмір — 22,5 метра на 15 метрів.

“Складність в тому, що це, немов, парус на яхті. Ми його підіймаємо при сильному вітрі, а він надувається як парус і втримати його дуже важко. Це також є проблемою, але ми продовжуємо намагатися. Те, що ми намагаємося в таких складних умовах підняти наш прапор, показує нашу стійкість, любов до міста й держави”, — додав Мірошник.