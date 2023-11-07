У Харкові станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами

Комунальники прикрасили станцію харківського метро “Наукова” новорічними гірляндами та орнаментами. Це одна з п’яти станцій, яку облаштують до свят.

Про це “Суспільному” розповів речник Центрального парку Андрій Кравченко. Для метро використовують прикраси з парку.

“Внаслідок повномасштабної війни немає можливості прикрасити парк і запросити сюди харків’ян, це небезпечно. Тому харків’яни впізнають усі оздоблення, які побачать. У 2022 році ці прикраси вже були на станціях метро, а також на алеях парку раніше”, — каже Кравченко.

Працівники парку також прикрасять станції “Університет”, “Історичний музей”, “Південний вокзал”.

За словами Кравченка, також у метро мають встановити новорічну ялинку.