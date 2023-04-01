Кримінал

У Харкові поліцейські за добу затримали 9 осіб з наркотиками

1 Квітня 2023 13:49
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поліція, харків, наркотик

Харківські патрульні продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання чи збуту наркотиків.

Патрульні поліцейські за минулу добу виявили 9 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини, повідомляє Патрульна поліція Харківської області.

Зокрема на вулиці Академіка Павлова патрульні виявили чоловіка, який мав з собою згортки з, імовірно, наркотичними речовинами. Громадянин пояснив, що придбав ці речовини з метою подальшого збуту.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.


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