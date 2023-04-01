У Харкові поліцейські за добу затримали 9 осіб з наркотиками

Харківські патрульні продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання чи збуту наркотиків.

Патрульні поліцейські за минулу добу виявили 9 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини, повідомляє Патрульна поліція Харківської області.

Зокрема на вулиці Академіка Павлова патрульні виявили чоловіка, який мав з собою згортки з, імовірно, наркотичними речовинами. Громадянин пояснив, що придбав ці речовини з метою подальшого збуту.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

Нагадуємо, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.